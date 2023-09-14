Во Владимирской области завершается ремонт городских дорог, ведущих к главным...

Во Владимирской области завершается ремонт городских дорог, ведущих к главным достопримечательностям региона.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Так, во Владимире полностью завершён ремонт участка улицы Вокзальной (порядка 1 км), который теперь обеспечивает безопасный выезд в центральную историческую часть, где можно увидеть основные достопримечательности Владимира.Ремонт улицы Добросельской же обеспечил комфортный маршрут до туристических объектов, расположенных в посёлке Боголюбово: Палаты Андрея Боголюбского и Храм Покрова на Нерли.«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога ― главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", им уделяется особое внимание. За последние 4 года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тыс. объектов», ― отмечает заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.Всего в текущем году по «дорожному» нацпроекту во Владимирской области планируется привести в нормативное состояние 150 км автодорог.В данный момент завершены ремонтные работы в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Владимир, Судогда, Суздаль, Камешково, Собинка, Лакинск и пгт. Ставрово.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в Александровском районе досрочно закончен ремонт участка автодороги регионального значения «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики». В нормативное состояние приведено 1,5 км дорожного полотна.Дорога проходит через Собинский, Кольчугинский и Александровский районы, она включена в опорную сеть Российской Федерации и является частью туристического маршрута «Золотое кольцо».Отмечается, что завершен ремонт и в Гусь-Хрустальном районе. Речь идёт про автодорогу «Гусь-Хрустальный – Уршельский». Она важна, в том числе, для посетителей национального парка «Мещёра». Общая длина отремонтированного в этом году участка составляет 8,8 км.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области