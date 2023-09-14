Для сотрудницы одного из предприятий 33-его региона работа закончилась несчастным случаем – нож для резки пленки практически отрубил ей кисть руки. Когда пострадавшую привезли во

Для сотрудницы одного из предприятий 33-его региона работа закончилась несчастным случаем – нож для резки пленки практически отрубил ей кисть руки. Когда пострадавшую привезли во Владимирский травмцентр Больницы скорой медицинской помощи, кисть висела лишь на кусочках кожи. Сосуды, нервы, сухожилия и основная часть мягких тканей были отсечены, сообщили в пресс-службе Минздрава области. Врачи остановили кровотечение,