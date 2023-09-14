Во ВлГУ прошел круглый стол на тему Террор - угроза 21 века. Студенты обсудили с приглашенными...

Во ВлГУ прошел круглый стол на тему "Террор - угроза 21 века".Студенты обсудили с приглашенными гостями, как противостоять проявлениям терроризма. На встрече побывала наш корреспондент Ангелина Свищ.На фотографиях 19 летней давности молодой Владимир Силантьев штурмует захваченную террористами школу в Беслане. Сейчас Владимир Константинович с болью вспоминает ту страшную трагедию. Он уверен, борьба с терроризмом - общая задача. Важно помнить о героизме и мужестве детей, учителей родителей и бойцов отрядов "Альфа" и "Вымпел".Владимир Силантьев, участник спецоперации по освобождению заложников в Беслане:- Мы брали на руки и подавали в окна в двери, и местные жители на руках, на носилках бегом несли в медицинские пункты. Счет шел даже не на минуты - на секунды.Владимир Силантьев заявляет, терроризм - социальная опасность современности. Необходимо знать "врага в лицо. Уметь противостоять угрозе и знать, что каждый из нас может сделать в этой борьбе.Владимир Силантьев, участник спецоперации по освобождению заложников в Беслане:- Самое главное - не забывать! И я всегда говорю, знаете с 2004 года таких тяжелых событий, трагических не было на территории России. // Не потому что спецслужбы научились работать, федеральные службы безопасности, МВД, Росгвардия, военные - а это потому что весь наш российский народ понял что с этим страшным явлением надо бороться.Для профилактики негативных явлений в обществе студенты и сотрудники ВлГУ подготовили документальный фильм о трагедии в Беслане. Материал они отсняли во время трехдневной "Вахты памяти".Микаэль Ахмедов, сотрудник Координационного центра ВлГУ:- Нам хотелось донести до наших студентов, для сотрудников ВУЗа, для всех желающих жителей Владимирской области, как велика ценность жизни.Борьба идет и в наши дни. В зоне специальной военной операции бойцы воюют в том числе с этой "чумой 21 века".Сергей Полузин, министр безопасности Владимирской области:- Сегодня когда говорим о противодействии терроризму, мы не должны хвататься за все пудрят, мы сегодня должны разрабатывать четкое действие к руководству где вот такие встречи с героями должны быть прописаны и должны быть, по меньшей мере структурированные.Также в рамках круглого стола состоялась выставка , посвященная спецподразделениям "Альфа" и "Вымпел". Стенды с фотографиями с места событий, история штурма. Пока об этом помнят - подобное не должно повторится.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"