Певица Лада Дэнс может снова оказаться в больнице.

Певица Лада Дэнс может снова оказаться в больнице.Не прошло и месяца, как попавшая в серьезное ДТП Лада Дэнс вернулась к работе. Например, недавно стало известно, что певица принимает участие в шоу "Битва поколений" на телеканале "Муз-ТВ". Артистка зашла на съемочную площадку на костылях, чем лишний раз напомнила о своем вызывающем тревогу состоянии. Об этом пишет "".Лада призналась, что работа помогает справиться с болью. Мол, благодаря вырабатывающемуся адреналину боль отходит на второй план. Однако исполнительнице хита "Девочка ночь" стоит себя поберечь, и об этом говорят врачи. Певица рискует снова попасть в больницу.Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош считает, что участие в новом шоу скажется не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии Лады. Эксперт не исключает возможности возникновения нервного срыва, ведь прошло очень мало времени. А восстановление после операции, которую перенесла артистка, занимает значительно больше времени. Слова психолога приводит интернет-издание "".Таким образом, Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности. Ей же следует заняться своим состоянием, в том числе эмоциональным, и обратиться к специалистам.