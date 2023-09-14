Юлия Каркавандиди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказала о...

Юлия Каркавандиди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказала о входе в сезон инфекционных эпидемий.Главный санитарный врач России Анна Попова на днях дала старт Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. Мы официально входим в эпидсезон. Какие штаммы по прогнозам будут нас атаковать этой осенью? Как изменили в связи с этим состав вакцины? Есть ли новое наступление коронавируса в регионе? И зачем нужно прививаться от пневмококковой инфекции? В интервью Вестям рассказала Юлия Каркавандиди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области.