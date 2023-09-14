В августе 2023 года участники регионального отрада «ЛизаАлерт» получили 85 обращений с просьбой разыскать пропавших во Владимирской области граждан.

В августе 2023 года участники регионального отрада «ЛизаАлерт» получили 85 обращений с просьбой разыскать пропавших во Владимирской области граждан. Усилия поисковиков не пропали даром: удалось найти 66 человек, 64 оказались живы. В настоящее время продолжаются поиски 9 исчезнувших граждан. Такую статистику приводит пресс-служба .Всего же с начала текущего года удалось разыскать 399 потерявшихся на территории 33-го региона жителей. Пока неизвестна судьба 29 человек.