Холодной зимой интернаты Владимирской области будут обогревать современные газовые котельные.

Холодной зимой интернаты Владимирской области будут обогревать современные газовые котельные. Уже в 2023 году новые объекты заработают в пансионате посёлка Гусевский, а также в Балакиревском и Болотском интернатах. Такой информацией поделилась .Средства на строительство объектов теплоснабжения выделяются из областной казны. В сообщении ведомства отмечается, что блочно-модульная котельная представляет из себя автономную мобильную установку, которая гарантирует стабильную подачу тепла. Такие устройства отличаются высокой степенью надёжности, безопасности и просты в использовании.В 2024 году современные котельные должны появиться в Папулинском доме-интернате и отделении милосердия Меленковского комплексного центра.