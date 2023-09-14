По информации нашего источника, стражи порядка прибыли на место по вызову хозяйки квартиры. Женщина собиралась выгнать квартиранта, но он упорно не открывал ей дверь. Тогда собственница

По информации нашего источника, стражи порядка прибыли на место по вызову хозяйки квартиры. Женщина собиралась выгнать квартиранта, но он упорно не открывал ей дверь. Тогда собственница вызвала полицию. Происшествие случилось сегодня, 14 сентября, в поселке Колокша. На место конфликта приехали сотрудники полиции, 66-летний мужчина начал вести себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в них.