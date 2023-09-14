Правоохранители добились перерасчёта платы за теплоснабжение для жителей Мурома.

Правоохранители добились перерасчёта платы за теплоснабжение для жителей Мурома. Всё дело в том, что потребителям 56 городских домов оказывалась услуга ненадлежащего качества. Об этом сообщила пресс-служба .Сотрудники ведомства организовали проверку и выяснили, что в 2022 и 2023 годах температура теплоносителя была снижена. Соответсвенно, помещения граждан должным образом не обогревались. Также в ряде зданий зафиксировали охлаждение горячей воды.В адрес руководителя теплоснабжающей организации было внесено прокурорское представление об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к ответственности. Жители получили перерасчёт в общем размере порядка 6,5 млн рублей.