Температуру батарей проверила прокуратура. Оказалось, что прошлой зимой люди недополучали тепло. Прокуратура провела проверку в период с 1 декабря 2022 года по 17 января 2023. Температура

Температуру батарей проверила прокуратура. Оказалось, что прошлой зимой люди недополучали тепло. Прокуратура провела проверку в период с 1 декабря 2022 года по 17 января 2023. Температура теплоносителей в домах оказалась снижена, потребителям оказывалась услуга ненадлежащего качества, посчитали в надзорном ведомстве. Также в некоторых домах горячая вода оказалась не такой уж и горячей. По фактам нарушений