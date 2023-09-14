«Зрелое бабье лето» продолжит удивлять жителей Владимирской области. Об этом информируют ведущие...

«Зрелое бабье лето» продолжит удивлять жителей Владимирской области.Об этом информируют ведущие синоптики России. Центральные регионы оказались в полной власти обширного скандинавского антициклона.Предстоящие дни, да и выходные, продолжат радовать жителей Владимирской области комфортными метеоусловиями.15 сентября (в пятницу) в регионе ожидается до +20°C днём. Атмосферное давление — 754 мм рт столба. Ветер — южный и юго-восточный, до 2 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.В выходные (16 и 17 сентября) станет ощутимо прохладнее (особенно по ночам), но ниже +17 °C в разгар дня температура точно не упадёт.Синоптики рассказывают, что в ближайшие сентябрьские деньки (с 16 по 20 сентября) по ночам столбики термометров покажут +4…+11°C Днём же ожидается от +16… до +19°C.Что касается осадков, то они могут быть незначительные — 18 сентября (в понедельник).«Зрелое бабье лето» продолжает радовать и удивлять владимирцев ясной и комфортной погодой.Народный прогноз погоды на 15 сентября:«Если стоит ясная погода, то вся осень будет солнечной и тёплой»;«Если вечером красный закат, то скоро ударит мороз»;«Если стоит безветренная погода и много росы, то осень порадует солнцем и теплом».Фото: pxfuel.com