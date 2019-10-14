На этот раз в туристическом комплексе арт-отеле Николаевский Посад состоялись бои за пояс бойцовской организации кёкусинкай - одного из стилей каратэ.

Суздаль принял очередные международные соревнования. На этот раз в туристическом комплексе арт-отеле "Николаевский Посад" состоялись бои за пояс бойцовской организации кёкусинкай - одного из стилей каратэ.Пять раундов по две минуты. Этот турнир, рассказывает чемпион мира и Европы по кёкусинкай Артём Назаретян, организаторы стараются сделать более "зрительским". Поэтому раундов больше, приветствуются эффектные удары ногами, например, в развороте. Всё это обязывает проводить специальную подготовку.Артём Назаретян заслуженный мастер спорта по каратэ: "Соответственно, функциональная подготовка должна быть скорректирована, тактическая подготовка, планы на бой. Физическое распределение в самом поединке. Всё должно быть по-другому. Это всё закладывается на тренировках."В финальном бое с испанцем Артём, как говорит сам, смог реализовать около 60% задуманного. Спортсмен завоевал один из трех поясов международной бойцовской организации кёкусинкай (WFKO). Уже пять лет она проводит бои профессионалов по всему миру. Проводились схватки в США, Японии, Иране. И вот теперь престижный турнир каратэ прибыл в Суздаль. Площадку предоставил туристический комплекс арт-отель "Николаевский Посад". Кроме спортсменов из России, участие принимают известные бойцы из Африки, Японии, Испании.Александр Танюшкин президент-основатель WFKO, президент-основатель Федерации Кёкусинкай России: "Идеальные условия. Старый город. Прекрасная гостиница, место. Мы хотим, чтобы иностранные друзья сюда приехали не только подраться и посмотреть поединки, но и посмотреть город."По итогам трех схваток два пояса достались российским спортсменам и один - представителю Африки. В планах, говорят организаторы, создание рейтинговой сетки и более многоуровневой системы отборов.Кристина Иванова, Вести "Владимир".