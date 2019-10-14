Обезопасят пешеходные переходы, которые ведут к детским садам и школам, их оборудуют светофорами и лежачими полицейскими.

Обезопасят пешеходные переходы, которые ведут к детским садам и школам, их оборудуют светофорами и лежачими полицейскими. Такое решение областные власти приняли после масштабной проверки, поводом для которой стала. На 26 пешеходных переходах планируется установить соответствующие дорожные знаки и нанести дорожную горизонтальную разметку желто-белого цвета. На 19 переходах появятся светофоры, на 22 переходах – пешеходные перильные ограждения, на 23 переходах – искусственные неровности (лежачие полицейские). Работы продлятся ближайшие два года."Радио России-Владимир"