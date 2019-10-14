Бюджет фильма составляет более 350 млн рублей

Известный режиссер рассказал о съемках фильма первого авторского фильма «Кулон», применении в нем графики и изменении сознания зрителя. Фильм будет сниматься совместно с графиками фильма «Аватар» и «Мстители».«Стоит задача сделать максимально качественное кино, сделать комедийный экшн и мы с ней справимся. Актёры будут не просто играть – они будут проживать свои роли. Что Премьера будет очень масштабная. Место на данный момент не планировали разглашать, но для вас в виде эксклюзива раскроем эту важную деталь. «Астория» пошла нам очень сильно на встречу, и мы будем делать нашу премьеру в сталинских ампирах на ипподроме, куда придет вся элита нашего общества, киноиндустрии, и не только, будут также наши друзья из еврейской диаспоры», - поделился деталями поддержки крупнейшей еврейской диаспоры режиссер.Кроме того, фильм поддерживает премьер Израиля, который публично в интервью поддержал данный фильм и картину Александра Сюткина.Также режиссер рассказал о том, что будет работать с создателями графики таких топовых фильмов, как «Аватар», «Мстители», «Звездные войны», «Терминатор» и другие.«В фильме будет применена нереальная графика. Причем, будет ее делать зарубежная компания в Америке. Это компания Industrial Light & Magic (ILM), и тут, безусловно, большие ожидания от графики. На это будут затрачены огромные ресурсы. Компания работала над графикой таких мировых картин, как: Мстители, Аватар, Человек-Паук и многие другие. В данный момент мы обсуждаем с ними какие сцены мы хотим видеть. В графике мы также будем использовать Motion capture (метод анимации персонажей и объектов, - прим.ред.), это сейчас самая популярная технология захвата движения, и она будет применена в нашем фильме», - отметил режиссер.Из достоверных источников известно, что бюджет фильма составляет более 350 млн рублей.