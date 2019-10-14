Награждение состоялось в рамках выставки «Недвижимость-2019»

Банк УРАЛСИБ во Владимире награжден почетной грамотой Администрации Владимира за вклад в развитие ипотечного кредитования на территории региона.Диплом директору Владимирской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Денису Гаврилову вручили глава города Ольга Дивеева и глава Администрации Владимира Андрей Шохин.Награждение состоялось в рамках выставки «Недвижимость-2019», которая прошла 4-5 октября 2019 года во Владимирском экспоцентре.Организаторами выставки выступили Администрация города, Владимирский городской ипотечный фонд, Владимирская Палата риэлторов и региональная Торгово-промышленная палата.На одной площадке собрались застройщики, крупнейшие агентства недвижимости, банки, страховые компании.В числе почетных гостей мероприятия был Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв.Банк УРАЛСИБ представил гостям выставки свои ипотечные продукты. Специалисты провели подробные консультации по услугам Банка, ответили на вопросы, касающиеся покупки строящегося и готового жилья, а также помогли рассчитать оптимальные условия кредитования на покупку недвижимости. Посетители также узнали о возможностях использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса и при погашении ипотечного долга.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».