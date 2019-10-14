Речь идёт о строительстве школ, детских садов, медицинских учреждений, а также в программу могут войти путепровод в Коврове и объезд города Александрова

Республика уже экспортирует свои услуги в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской и Свердловской областях. Речь идёт о строительстве школ, детских садов, медицинских учреждений, а также в программу могут войти путепровод в Коврове и объезд города Александрова. Белорусские строители уже возводили социально важный объект в регионе. В этом году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1000 мест в Собинке, сообщает областная администрация."Радио России-Владимир"