Российский клуб СКА-Нефтяник уступил финал Кубка мира по хоккею с мячом, в котором он встречался со шведской командой Болльнес. Проходивший в шведском городе Сандвикен матч завершился со счетом 2:5.

Российский клуб "СКА-Нефтяник" уступил финал Кубка мира по хоккею с мячом, в котором он встречался со шведской командой "Болльнес". Проходивший в шведском городе Сандвикен матч завершился со счетом 2:5.В составе клуба из Хабаровска забитыми голами отметились Артем Бондаренко и Максим Ишкельдин. У шведов забивали Самули Хелавур и Кристиан Микельсон, отправивший в ворота "армейцев" четыре гола.Для "СКА-Нефтяника" нынешний финал Кубка мира стал первым в истории. В то же время "Болльнес" является более опытным соперником – в его активе сразу три решающих матча турнира (2005, 2008 и 2019 годы) и в двух из них шведский клуб праздновал победу.