Звезда неожиданно показала в Инстаграм
очень личный снимок. Эвелина Бледанс поделилась с фолловерами младенческим фото с отцом.
Звезда неожиданно показала в "Инстаграм"
очень личный снимок. Эвелина Бледанс поделилась с фолловерами младенческим фото с отцом.
Актриса
напомнила, что все люди когда-то бывают беспомощными. "Когда-то у нас всех были
особенные потребности. Когда-то мы все были всецело зависимыми от взрослых
беспомощными малышами без зубов (как, например, я на этом фото). Нас, не
умеющих ходить, возили на коляске, а позже учили всему, держа за руку", -
написала знаменитость.
Также Эвелина
Бледанс отметила, что многие люди имеют счастье использовать все возможности
тела и разума, а кто-то, к сожалению, никогда не сможет в силу здоровья быть
абсолютно самостоятельным, и всегда будет нуждаться в помощи близких и
окружающих.
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