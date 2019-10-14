Звезда неожиданно показала в Инстаграм очень личный снимок. Эвелина Бледанс поделилась с фолловерами младенческим фото с отцом.

Звезда неожиданно показала в "Инстаграм"очень личный снимок. Эвелина Бледанс поделилась с фолловерами младенческим фото с отцом.Актрисанапомнила, что все люди когда-то бывают беспомощными. "Когда-то у нас всех былиособенные потребности. Когда-то мы все были всецело зависимыми от взрослыхбеспомощными малышами без зубов (как, например, я на этом фото). Нас, неумеющих ходить, возили на коляске, а позже учили всему, держа за руку", -написала знаменитость.Также ЭвелинаБледанс отметила, что многие люди имеют счастье использовать все возможноститела и разума, а кто-то, к сожалению, никогда не сможет в силу здоровья бытьабсолютно самостоятельным, и всегда будет нуждаться в помощи близких иокружающих.Материал дополняется