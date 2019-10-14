Нападающий сборной Бразилии и Пари Сен-Жермен Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте.

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте.Лидер сборной Бразилии получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Неймар покидал поле, держась за левое бедро. Говорить о характере травмы пока рано. Есть опасения, что Неймар выбыл из строя на несколько недель.Последнее время бразильского нападающего преследуют травмы. Неймар долго лечился в сезонах 2017/18 и 2018/19. Начало нынешнего сезона он также пропустил из-за проблем со здоровьем.Сам матч сборных Бразилии и Нигерии, прошедший в Сингапуре, завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На гол африканца Джо Арибо бразильцы ответили точным ударом Каземиро.