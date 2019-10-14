Александр Стефанович разоткровенничался о браке с Аллой Пугачевой. Он признался, что это было особенно бурное время в его жизни.

Александр Стефанович разоткровенничался о браке с Аллой Пугачевой. Он признался, что это было особенно бурное время в его жизни.Новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был насил название "Одержимые знаменитостями". Он был посвящен фанатам звезд, которые подчас ради своего кумира шли на откровенно безумные поступки. Среди гостей в студии оказался бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер, продюсер Александр Стефанович.Материал дополняется