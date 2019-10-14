Лидер группы Ленинград появился в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде не телеканале Россия 1. Сергей Шнуров рассказал о знакомстве со своей молодой супругой.

Лидер группы "Ленинград" появился в программе "Действующиелица с Наилей Аскер-заде" не телеканале "Россия 1". Сергей Шнуров рассказал ознакомстве со своей молодой супругой.Третья жена знаменитости Ольга Абрамова родом изЕкатеринбурга. Девушка окончила МГУ и младше Сергея Шнурова почти на 20 лет."Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризоваласвою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Яподумал, что в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. Тоесть я – предмет исследования", – вспоминает первую встречу с Ольгой Сергей.Отвечая на вопрос о том, кто в доме главный, Шнуров выразилнадежду, что в его семье "парламент". Между тем артист не исключает, что егожена считает по-другому. По крайней мере все, что касается семейного бюджета, всемье решается коллегиально."Не то, чтобы я абсолютно руковожу или она руководит —нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи – каждый тратит любыеденьги", – рассказал музыкант.После Сергей Шнуров признался, что стал менее влюбчивым иэто, скорее всего, из-за возраста. "Это обычное дело. Если какой-нибудьдед в 90 лет влюбчивый, то, скорее всего, он – сексуальный маньяк", – рассудиллидер группы "Ленинград".Сергей Шнуров напомнил, что ему уже 46 лет. Если бы он вэтом возрасте вел себя как в 20 лет, то это бы смотрелось нездорово.Напомним, с первой супругой Марией Исмагиловой артистпознакомился еще в институте. В этих отношениях у родилась дочьСерафима. Следующей возлюбленной стала Светлана Костицына, которая родилаартисту сына Аполлона. После певец пять лет крутил роман с актрисой ОксанойАкиньшиной, которой на момент знакомства было 15. Второй женойбыла Матильда Мозгова. В прошлом году спустя 11 лет отношений они развелись.