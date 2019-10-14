Лидер группы Ленинград появился в программе Действующие
лица с Наилей Аскер-заде не телеканале Россия 1. Сергей Шнуров рассказал о
знакомстве со своей молодой супругой.
Лидер группы "Ленинград" появился в программе "Действующие
лица с Наилей Аскер-заде" не телеканале "Россия 1". Сергей Шнуров рассказал о
знакомстве со своей молодой супругой.
Третья жена знаменитости Ольга Абрамова родом из
Екатеринбурга. Девушка окончила МГУ и младше Сергея Шнурова почти на 20 лет.
"Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала
свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я
подумал, что в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. То
есть я – предмет исследования", – вспоминает первую встречу с Ольгой Сергей.
Отвечая на вопрос о том, кто в доме главный, Шнуров выразил
надежду, что в его семье "парламент". Между тем артист не исключает, что его
жена считает по-другому. По крайней мере все, что касается семейного бюджета, в
семье решается коллегиально.
"Не то, чтобы я абсолютно руковожу или она руководит —
нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи – каждый тратит любые
деньги", – рассказал музыкант.
После Сергей Шнуров признался, что стал менее влюбчивым и
это, скорее всего, из-за возраста. "Это обычное дело. Если какой-нибудь
дед в 90 лет влюбчивый, то, скорее всего, он – сексуальный маньяк", – рассудил
лидер группы "Ленинград".
Сергей Шнуров напомнил, что ему уже 46 лет. Если бы он в
этом возрасте вел себя как в 20 лет, то это бы смотрелось нездорово.
Напомним, с первой супругой Марией Исмагиловой артист
познакомился еще в институте. В этих отношениях у родилась дочь
Серафима. Следующей возлюбленной стала Светлана Костицына, которая родила
артисту сына Аполлона. После певец пять лет крутил роман с актрисой Оксаной
Акиньшиной, которой на момент знакомства было 15. Второй женой
была Матильда Мозгова. В прошлом году спустя 11 лет отношений они развелись.