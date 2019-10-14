19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыномзнаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.Юноша из Азербайджана ищет встречи со знаменитостью. Тимурготов пройти ДНК-тест для подтверждения родства с прославленным танцовщикомНиколаем Цискаридзе.Молодой человек утверждает, что родился в очень беднойсемье. Мать Тимура всю жизнь работала помощницей по хозяйству и няней. Присматриваяза детьми богатых соотечественников, своим детям любви она так и недала. Акперов Заур оглы говорит, что с детства не знал родительскойласки: мать всегда относилась к нему холодно, а отцу даже не сказали о его появлении.Юноша утверждает, что его родительница какое-то времяработала на – утюжила сценические звезды. Якобы междутанцором балета и домработницей вспыхнула страсть, в результате которой появилсяТимур."Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать оттебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже такжить!" – пишет на своей странице в "Инстаграм" Акперов Заур оглы.Журналисты сайта связалисьс помощницей . Узнав о причине звонка, она долго хохотала втрубку. Сам артист балета от комментариев отказался. "Нет", – сказал танцовщик.