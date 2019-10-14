19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном
знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном
знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Юноша из Азербайджана ищет встречи со знаменитостью. Тимур
готов пройти ДНК-тест для подтверждения родства с прославленным танцовщиком
Николаем Цискаридзе.
Молодой человек утверждает, что родился в очень бедной
семье. Мать Тимура всю жизнь работала помощницей по хозяйству и няней. Присматривая
за детьми богатых соотечественников, своим детям любви она так и не
дала. Акперов Заур оглы говорит, что с детства не знал родительской
ласки: мать всегда относилась к нему холодно, а отцу даже не сказали о его появлении.
Юноша утверждает, что его родительница какое-то время
работала на – утюжила сценические звезды. Якобы между
танцором балета и домработницей вспыхнула страсть, в результате которой появился
Тимур.
"Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от
тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так
жить!" – пишет на своей странице в "Инстаграм" Акперов Заур оглы.
Журналисты сайта связались
с помощницей . Узнав о причине звонка, она долго хохотала в
трубку. Сам артист балета от комментариев отказался. "Нет", – сказал танцовщик.