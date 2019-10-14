Московский ЦСКА предпримет попытку приобрести полузащитника Бешикташа и сборной Сербии Адема Льяича. Армейцы намерены завершить сделку во время зимнего трансферного окна.

Московский ЦСКА предпримет попытку приобрести полузащитника "Бешикташа" и сборной Сербии Адема Льяича. Армейцы намерены завершить сделку во время зимнего трансферного окна.Как сообщает "Спорт-Экспресс", ЦСКА заинтересован в приобретении 28-летнего сербского полузащитника. Армейцы нуждаются в укреплении средней линии, а опытный Льяич мог был усилить полузащиту красно-синих. Адем способен сыграть, как в центре, так и на флангах.Представитель небольшого народа, населяющего Сербию, горанец Льяич у себя на родине выступал за "Партизан". В 2010 году уехал в Италию, где играл за "Фиорентину", "Рому", "Интер" и "Торино". Несколько лет назад игроком сборной Сербии интересовался "Спартак", но сделка не состоялась."Бешикташ" приобрел Льяича у "Торино" в 2018 году за 6,5 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне Адем сыграл 8 встреч, в которых забил 2 мяча и отдал три голевых передачи.