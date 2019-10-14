Сирийские власти стянут войска на севере, чтобы оказать противодействие Турции, которая уже пятый день проводит военную операцию Источник мира против курдских бандформирований, передает ТАСС.

Сирийские власти стянут войска на севере, чтобы оказать противодействие Турции, которая уже пятый день проводит военную операцию "Источник мира" против курдских бандформирований, передает ТАСС.В ближайшие 48 часов сирийские силовики могут войти в города Манбидж и Кобани.Одновременно с этим министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 525 членов курдских формирований с начала операции, передает РИА Новости.Гуманитарная ситуация может стать невыносимой и усилить позиции игиловцев (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Макрон подчеркнул, что главы западных стран единодушны: это наступление нужно прекратить.9 октября стало известно о начале операции "Источник мира" в Сирии, направленной на борьбу с курдскими боевиками и игиловцами (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. В военной операции задействованы правительственные войска Турции и поддерживаемые Анкарой силы Сирийской национальной армии. Цель – создание пояса безопасности для Турции протяженностью 480 километров.