Светлана Балашова - победительница 2-го конкурса, солист оркестра и певец Никита Филаретов.

9 Всероссийский конкурс романса продолжается. Завершился второй тур у исполнителей городского и классического романса. И по его результатам сразу два наших земляка прошли в 3-й тур: Светлана Балашова - победительница 2-го конкурса, солист оркестра и певец Никита Филаретов.По профессии Светлана Синюкова - врач-стоматолог. Но все свободное время она отдает пению.Светлана Синюкова, участница Всероссийского конкурса романса (г. Одинцово, Московская область): "Я участвовала в конкурсах в имени Изабеллы Юрьевой в Таллине, имени Анастасии Вяльцевой в Брянске. Это действительно душа. Вдох и выдох. Поэтому вы видите, сколько народу здесь присутствует."На всероссийский конкурс исполнителей романса Светлана приехала из Московской области. Она впервые выйдет на владимирскую сцену.Светлана Синюкова, участница конкурса (г. Одинцово, Московская область): "Я очень много слышала о вашем конкурсе и очень хотела сюда попасть. Но, к сожалению, вы раз в 3 года его проводите, поэтому ждала своего часа."Китайскому певцу Иньлун Лю 27 лет. С 18 лет живет в России. Сейчас он аспирант Нижегородской консерватории. В Россию попасть мечтал с детства. Говорит, что привлекала великая история нашей страны.Иньлун Лю, участник конкурса (Китай): "Во втором туре я буду петь "Я помню чудное мгновение", "Бубенцы" и "Вдоль по улице метелица метет"."Бессменный председатель жюри - народный артист России Владимир Мальченко - отмечает, во Владимире очень добрая, отзывчивая публика. Зрители тепло принимают каждого исполнителя.Владимир Мальченко, народный артист России, председатель жюри, солист Большого театра: "Мы как ловцы жемчуга. Особенно педагоги. Педагогам всегда везет, когда хороший студент попадается. Ну и приятно, когда здесь люди получают звание лауреата, потом становятся достаточно известными в своей профессии."Виктор Трапезников несколько лет назад был лауреатом этого конкурса. Теперь он - член жюри. Всероссийский конкурс романса многим открыл дорогу на большую сцену. На концерте на торжественном открытии жюри и лауреаты конкурсов прошлых лет пели вместе. Кто из участников конкурса станет победителем, будет известно 17 октября. На гала-концерте.Вера Куликова, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"