Светлана Балашова - победительница 2-го конкурса, солист оркестра и певец Никита Филаретов.
9 Всероссийский конкурс романса продолжается. Завершился второй тур у исполнителей городского и классического романса. И по его результатам сразу два наших земляка прошли в 3-й тур: Светлана Балашова - победительница 2-го конкурса, солист оркестра и певец Никита Филаретов.
По профессии Светлана Синюкова - врач-стоматолог. Но все свободное время она отдает пению.
Светлана Синюкова, участница Всероссийского конкурса романса (г. Одинцово, Московская область): "Я участвовала в конкурсах в имени Изабеллы Юрьевой в Таллине, имени Анастасии Вяльцевой в Брянске. Это действительно душа. Вдох и выдох. Поэтому вы видите, сколько народу здесь присутствует."
На всероссийский конкурс исполнителей романса Светлана приехала из Московской области. Она впервые выйдет на владимирскую сцену.
Светлана Синюкова, участница конкурса (г. Одинцово, Московская область): "Я очень много слышала о вашем конкурсе и очень хотела сюда попасть. Но, к сожалению, вы раз в 3 года его проводите, поэтому ждала своего часа."
Китайскому певцу Иньлун Лю 27 лет. С 18 лет живет в России. Сейчас он аспирант Нижегородской консерватории. В Россию попасть мечтал с детства. Говорит, что привлекала великая история нашей страны.
Иньлун Лю, участник конкурса (Китай): "Во втором туре я буду петь "Я помню чудное мгновение", "Бубенцы" и "Вдоль по улице метелица метет"."
Бессменный председатель жюри - народный артист России Владимир Мальченко - отмечает, во Владимире очень добрая, отзывчивая публика. Зрители тепло принимают каждого исполнителя.
Владимир Мальченко, народный артист России, председатель жюри, солист Большого театра: "Мы как ловцы жемчуга. Особенно педагоги. Педагогам всегда везет, когда хороший студент попадается. Ну и приятно, когда здесь люди получают звание лауреата, потом становятся достаточно известными в своей профессии."
Виктор Трапезников несколько лет назад был лауреатом этого конкурса. Теперь он - член жюри. Всероссийский конкурс романса многим открыл дорогу на большую сцену. На концерте на торжественном открытии жюри и лауреаты конкурсов прошлых лет пели вместе. Кто из участников конкурса станет победителем, будет известно 17 октября. На гала-концерте.
Вера Куликова, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"