Вечером 12 октября во Владимирской области произошло ДТП, в результате которого двое человек погибли, сообщают в УМВД России по Владимирской области. По предварительной информации, ..

Вечером 12 октября во Владимирской области произошло ДТП, в результате которого двое человек погибли, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, 33-летний водитель «Мицубиси Лансер» выехал на встречную полосу, где врезался с «Рено Логан», за рулём которого находился 54-летний житель Владимира.В результате ДТП, водитель и пассажир «Лансера» погибли. Пострадавших, находившихся в «Логане», доставили в больницу.