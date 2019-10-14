58-летний популярный актер Джордж Клуни – один из самых привлекательных мужчин Голливуда. Несмотря на свой возраст, он до сих пор притягивает женские взгляды и является мечтой для многих представительниц слабого пола.

58-летний популярный актер Джордж Клуни – один из самых привлекательных мужчин Голливуда. Несмотря на свой возраст, он до сих пор притягивает женские взгляды и является мечтой для многих представительниц слабого пола.Иностранные журналисты узнали, что у женатого режиссера появилась новая дама сердца. На этот раз продюсер увлекся молоденькой актрисой – 30-летней Бри Ларсон. Он начал активно ухаживать за ней. Девушка при этом ответила Клуни взаимностью.Как оказалось, они познакомились на съемочной площадке рекламного ролика Nespresso. Между коллегами моментально вспыхнула искра.Напомним, что Джордж уже более пяти лет женат на юристе Амали Аламуддин. Она, в свою очередь, подарила супругу двоих чудесных детей – сына Александра и дочь Эллу. Но Ларсон, судя по всему, наличие законной супруги и наследников ничуть не смущает.По данным СМИ, Амали уже знает о новой интрижке неверного мужа. Но Клуни всеми силами пытается опровергнуть данную информацию и убедить супругу в своей верности.Недавно состоялась годовщина свадьбы Клуни. Как сообщает , муж с женой держались очень холодно. Многие заметили, что между ними сильное напряжение. А после ужина папарацци запечатлели Амали в слезах. Возможно, именно новый роман Джорджа спровоцировал трещину в их отношениях.