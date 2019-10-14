Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал разгром команды Кипра (5:0) в квалификации чемпионата Европы и досрочный выход в финальный этап турнира. Он назвал результат матча справедливым.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал разгром команды Кипра (5:0) в квалификации чемпионата Европы и досрочный выход в финальный этап турнира. Он назвал результат матча справедливым."В целом, заслуженная победа. Атмосфера была потрясающей – было ощущение, будто дома играли, — признается Дзюба, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Киприотов, по-моему, не было, только наши. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Грандиозное событие".Отметим, что победа над Кипром стала для сборной России седьмой подряд в рамках текущего отборочного цикла. Поочередно россияне обыграли Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0), Кипр (4:0), Шотландию (2:1), Казахстан (1:0), Шотландию (4:0) и Кипр (5:0).В итоге, Россия после восьми туров с 21 баллом занимает вторую строчку и стала недосягаемой для идущего третьим Кипра (10). Лидирует в группе "I" Бельгия, у которой 24 очка.