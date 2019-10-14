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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-ej-bolno-izvestnyj-vedushhij-o-tyazhelobolnoj-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Ей больно: известный ведущий о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк</a> - В передаче Ты не поверишь! на НТВ выступил журналист, шоумен, телеведущий Отар Кушанашвили. Он прокомментировал истерию вокруг Анастасии Заворотнюк.