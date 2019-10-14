В передаче Ты не поверишь! на НТВ выступил журналист, шоумен, телеведущий Отар Кушанашвили. Он прокомментировал истерию вокруг Анастасии Заворотнюк.

В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ выступил журналист, шоумен, телеведущий Отар Кушанашвили. Он прокомментировал истерию вокруг Анастасии Заворотнюк.Для начала Отар Кушанашвили признался, что ему страшно видеть ту суету и истерию. которые сейчас разворачиваются вокруг Анастасии Заворотнюк. По мнению шоумена, в этой ситуации следует оставить звезду сериала "Моя прекрасная няня" в покое. "Лечение должно происходить без нашей болтовни", – подчеркнул Отар Кушанашвили.Он рассказал, что каждый день читает заголовки новостей об Анастасии Заворотнюк и от их содержания впадает в шок. "Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", – попросил журналист.Телеведущий признался, что мечтает о скорейшем выздоровлении Анастасии Заворотнюк. "Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимаем участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше", – призвал общественность Отар Кушанашвили.Кстати насчет семьи. Родственники наконец выступили с заявлением относительно. Сообщение появилось на официальной страничке популярной актрисы в социальной сети "Инстаграм". Близкие люди артистки недвусмысленно дали понять, что не будут распространяться о состоянии и не собираются общаться с настырными репортерами, которые буквально прохода им не дают.