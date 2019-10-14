Бывший нападающий московского Спартака Квинси Промес помог сборной Нидерландов добиться выездной победы над командой Белоруссии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счетом 2:1 в пользу оранжевых.

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес помог сборной Нидерландов добиться выездной победы над командой Белоруссии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счетом 2:1 в пользу "оранжевых".Футболисты гостей еще до перерыва обеспечили себе комфортное преимущество благодаря дублю Жоржиньо Вейналдума. В одном из голов его ассистентом и стал Промес. Однако во втором тайме Белоруссия отыграла один мяч – отличился Станислав Драгун, чем обеспечила нервную концовку. Однако счет так и остался неизменным до финального свистка арбитра.После выезда в Минск Нидерланды вышли на первое место группы "С", набрав 15 очков. Следом идет Германия (12), Северная Ирландия (12), Белоруссия (4) и Эстония (1).В остальных матчах дня Венгрия минимально обыграла Азербайджан (1:0), а соперник сборной России по группе "I" – Шотландия, на своем поле разгромила команду Сан-Марино (6:0). Отметим, что накануне российская сборная завоевала путевку на Евро-2020, одержав крупную победу над Кипром.