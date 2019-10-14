Уже десять лет прошло со дня смерти выдающегося певца Майкла Джексона. Тем не менее, страсти вокруг его персоны не перестают кипеть.

Уже десять лет прошло со дня смерти выдающегося певца Майкла Джексона. Тем не менее, страсти вокруг его персоны не перестают кипеть.Его имя всплыло в очередной раз, но уже на страницах автобиографической книге "Я" Элтона Джона. В своих рукописях британский певец назвал Майкла по-настоящему психически больным человеком."Я имею это в виду не в переносном смысле. Он действительно был болен психически, был тревожным человеком", – приводит строчки из книги .По словам Джона, легендарный поп-исполнитель всегда отдавал предпочтение в общении в пользу маленьких детей. Он был абсолютно неспособен общаться со взрослыми людьми.Пианист поведал о странной ситуации, которую наблюдал лично. Элтон пригласил Майкла на вечеринку, в ходе которой танцор уделял повышенное внимание сыну экономки."Я знал Майкла с 13 или 14 лет… Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент в последующие годы он начал отстраняться от мира и уходить от реальности, как Элвис Пресли", – отметил Элтон Джон.