Турция не имеет каких-либо проблем с Россией в связи с начатой Анкарой операцией в Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мы на связи с президентом Путиным, — подчеркнул глава турецкого государства.

Турция не имеет каких-либо проблем с Россией в связи с начатой Анкарой операцией в Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган."С Россией у нас нет никаких проблем. "Мы на связи с президентом Путиным", — подчеркнул глава турецкого государства в воскресенье на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле. Его слова цитирует РИА Новости.Как заявил Эрдоган, если появляется какая-либо проблема, они с Владимиром Путиным созваниваются в течение 24 часов и после этого предпринимают необходимые совместные шаги.Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не претендует на сирийские земли, а хочет воспрепятствовать тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию.Кроме того, он назвал дезинформацией слухи о том, что боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции. По словам Эрдогана, эти слухи распространяются, чтобы настроить Запад против Турции, "спровоцировать Америку и Запад".Военную операцию на севере Сирии под названием "Источник мира" Турция начала 9 октября. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В выходные появились сообщения о том, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.Сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии. Россия же заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта. Между тем американский президент Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что работает с сенаторами и конгрессменами по вопросу введения "мощных санкций" против Турции за военную операцию против союзных США курдских формирований в Сирии.