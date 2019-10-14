Пентагон вовремя получал средства, предназначенные для оказания военной помощи Украине, заявил министр обороны США Марк Эспер. Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда, — подчеркнул министр.

Пентагон вовремя получал средства, предназначенные для оказания военной помощи Украине, заявил министр обороны США Марк Эспер. "Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда", — подчеркнул министр, слова которого приводит ТАСС.Вместе с тем Эспер не смог пояснить, почему в настоящее время президент США Дональд Трамп, вопреки рекомендациям Пентагона, распорядился задержать направление военной помощи Украине.Глава Минобороны напомнил, что занял своей пост во второй половине июля. С этих пор, по его словам, внимание ведомства было сосредоточено на трех вещах: "на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе [Киева] в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам".Комментируя запрос трех комитетов палаты представителей конгресса США о предоставлении всех документов, имеющих отношение к американской военной помощи Украине, Эспер пообещал сделать все возможное, чтобы дать на этот запрос обоснованный ответ. "Мы ответим, как только сможем", — добавил он.При этом министр признался, что не знает, в какой фазе находится подготовка запрошенных документов, хотя крайний срок для их предоставления истекает 15 октября.В ходе скандала в США, разгоревшегося в связи с июльским телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, политические оппоненты американского лидера утверждали, что Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.