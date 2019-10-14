Актер Илья Древнов дал откровенное интервью. Артист появился в студии ток-шоу Судьба человека телеканала Россия 1.

Актер Илья Древнов дал откровенное интервью. Артист появилсяв студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Илья Древнов 17 лет был мужем актрисы Марии Порошиной. Вбраке у звезд кино появились три дочери: в 2005 году Серафима, в 2010 Аграфенаи Глафира в 2016 году. Вместе знаменитости воспитывали наследницу артистки от прошлыхотношений Полину.В сентябре 2018 года пресса узнала о разладе в семьеартистов. Оказалось, что Мария оформила развод за несколько месяцев до того,как это стало известно.Пикантности ситуации добавлял тот факт, что на моментрасторжения брака артистка ждала пятого ребенка. В январе 2019 годазнаменитость родила сына, которого назвали Андреем. Беседуя с журналистами МарияПорошина ясно дала понять, что Илья Древнов не является отцом мальчика.Имя мужчины, который подарил ей сына, артистка старается неназывать. О бывшем муже звезда также говорит неохотно.Илья Древнов, в свою очередь, тоже избегает разговоров о . Единственный, для кого артист сделал исключение, – это Борис Корчевников.По словам актера, решение расстаться исходило от Марии. Навопрос ведущего, стоит ли его поздравлять с рождением сына, Илья Древновответил отрицательно."Нет, поздравлять не надо. Это не мой ребенок... Безкомментариев", – сказал гость программы "Судьба человека".Артист подчеркнул, что остался в дружеских отношениях с . Он постоянно видится со своими детьми от артистки, активно участвуетв их воспитании.