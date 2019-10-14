Актер Илья Древнов дал откровенное интервью. Артист появился
в студии ток-шоу Судьба человека телеканала Россия 1.
Актер Илья Древнов дал откровенное интервью. Артист появился
в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Илья Древнов 17 лет был мужем актрисы Марии Порошиной. В
браке у звезд кино появились три дочери: в 2005 году Серафима, в 2010 Аграфена
и Глафира в 2016 году. Вместе знаменитости воспитывали наследницу артистки от прошлых
отношений Полину.
В сентябре 2018 года пресса узнала о разладе в семье
артистов. Оказалось, что Мария оформила развод за несколько месяцев до того,
как это стало известно.
Пикантности ситуации добавлял тот факт, что на момент
расторжения брака артистка ждала пятого ребенка. В январе 2019 года
знаменитость родила сына, которого назвали Андреем. Беседуя с журналистами Мария
Порошина ясно дала понять, что Илья Древнов не является отцом мальчика.
Имя мужчины, который подарил ей сына, артистка старается не
называть. О бывшем муже звезда также говорит неохотно.
Илья Древнов, в свою очередь, тоже избегает разговоров о . Единственный, для кого артист сделал исключение, – это Борис Корчевников.
По словам актера, решение расстаться исходило от Марии. На
вопрос ведущего, стоит ли его поздравлять с рождением сына, Илья Древнов
ответил отрицательно.
"Нет, поздравлять не надо. Это не мой ребенок... Без
комментариев", – сказал гость программы "Судьба человека".
Артист подчеркнул, что остался в дружеских отношениях с . Он постоянно видится со своими детьми от артистки, активно участвует
в их воспитании.