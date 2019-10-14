Первая вице-мисс конкурса Краса России 2017 году Евгения Сметанина попала в серьезное ДТП. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Первая вице-мисс конкурса "Краса России" 2017 году Евгения Сметанина попала в серьезное ДТП. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в больнице.Накануне девушка опубликовала пост в своем Instagram, где поведала о трагедии во всех подробностях. До этого у нее просто не было сил и возможности рассказать об этом.На данный момент первая вице-мисс находится в Научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске. Ей сделали две сложные операции. Во вторник, 15 октябре, состоится третья."Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально "собрать"", – пожаловалась участница конкурса красоты.Авария произошла в Борисовском районе Минской области Белоруссии еще 5 сентября. Сметанина ехала на микроавтобусе из Москвы в столицу Белоруссии. Она утверждает, что водитель транспортного средства буквально засыпал за рулем. В какой-то момент он, судя по всему, все-таки отключился, и машина врезалась в ехавший навстречу грузовик МАН 440."Он (водитель — прим. "Дни.ру") абсолютно невредим, а моя сторона сильно пострадала. Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног", – поведала Евгения.