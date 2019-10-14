В Старом свете подходят к завершению воскресные матчи восьмого раунда отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В одной из заключительных встреч Германия в гостях нанесла крупное поражение команде Эстонии. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Бундестим.

В Старом свете подходят к завершению воскресные матчи восьмого раунда отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В одной из заключительных встреч Германия в гостях нанесла крупное поражение команде Эстонии. Матч проходил в Таллине и завершился со счетом 3:0 в пользу Бундестим.Примечательно, что с 14-й минуты немецкие футболисты находились в численном меньшинстве после того, как прямую красную карточку схлопотал Эмре Джан. Однако даже это не помешало Германии забить три гола. Их авторами стали Тимо Вернер и Илкай Гюндоган, оформивший дубль.После выездного успеха Германия набрал 15 очков и теперь делит первое место группы "С" с Нидерландами. Далее следуют Северная Ирландия (12 баллов), Белоруссия (4) и Эстония (1).Еще одно важное событие состоялось в Варшаве, где Польша на своем поле обыграла Северную Македонию (2:0). Благодаря этой победе поляки набрали 19 очков и смогли досрочно квалифицироваться в финальный этап Евро-2020. Они идут на первом месте. Далее следует Австрия (16 очков), Северная Македония (11), Словения (11), Израиль (8) и Латвия (0).