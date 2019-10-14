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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-futbolist-ozdoev-raskryl-pravdu-o-romane-s-tinoj-kandelaki.html" target="_blank">Футболист Оздоев раскрыл правду о романе с Тиной Канделаки</a> - Полузащитник Зенита и сборной России Магомед Оздоев отреагировал на слухи о любовных отношениях с телеведущей. Генеральный продюсер телеканала Матч Тина Канделаки ранее допустила оговорку, перепутав футболиста с его коллегой, иранский нападающего Сердара Азмуна.