Телеведущий запечатлел объятия своих детей. Максим Галкин показал трогательный кадр поклонникам в Инстаграм.

Телеведущийзапечатлел объятия своих детей. Максим Галкин показал трогательный кадр поклонникамв "Инстаграм".Алла Пугачева побывала сдвойняшками винтересном месте. Об этом ее супруг сообщилсвоим подписчикам. "Дети вчера были с мамой вМосквариуме – вернулись в полном восторге!", – подписал снимок с "обнимашками"Максим Галкин.Невероятнонежное фото, на котором видно, насколько дружны дети Примадонны и шоумена, привел пользователей соцсети в восторг. Многие заметили, какими красивыми растут Лиза иГарри. "Пупсики!", "Какие лапочки!", "Такие классные дети!", "Красивые детки!", – прокомментировали кадрфолловеры.Отметим, певица часто знакомит своихнаследников с новыми местами. Так, ранее жена Максима Галкина успела побывать сдетьми в Московском планетарии. Тогда другие его посетители очень удивились,что Примадонна гуляет с малышами без охраны.Материал дополняется