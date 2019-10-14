Телеведущий
запечатлел объятия своих детей. Максим Галкин показал трогательный кадр поклонникам
в Инстаграм.
Телеведущий
запечатлел объятия своих детей. Максим Галкин показал трогательный кадр поклонникам
в "Инстаграм".
Алла Пугачева побывала с
двойняшками в
интересном месте. Об этом ее супруг сообщил
своим подписчикам. "Дети вчера были с мамой в
Москвариуме – вернулись в полном восторге!", – подписал снимок с "обнимашками"
Максим Галкин.
Невероятно
нежное фото, на котором видно, насколько дружны дети Примадонны и шоумена, привел пользователей соцсети в восторг. Многие заметили, какими красивыми растут Лиза и
Гарри. "Пупсики!", "Какие лапочки!", "Такие классные дети!", "Красивые детки!", – прокомментировали кадр
фолловеры.
Отметим, певица часто знакомит своих
наследников с новыми местами. Так, ранее жена Максима Галкина успела побывать с
детьми в Московском планетарии. Тогда другие его посетители очень удивились,
что Примадонна гуляет с малышами без охраны.
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