Они ждут ваших самых искренних семейных кадров, объятий с детьми и поцелуев, примирений после ссоры, семейных торжеств, счастливых улыбок.
Известные владимирские музыканты и многодетные родители Сергей Малёнкин и Оксана Иващук и ищут героев для съёмок клипа. На песню "Обнимайте детей"- о родительской любви. И впервые фрагмент новой песни звучит в эфире субботних "Вестей". Его ребята записали специально для нашей программы.
"Хрустальный" голос Оксаны Иващук хорошо знаком владимирцам. Оксана - солистка фолк-бэнда "Колокол", а Сергей - балалаечник-виртуоз - один из музыкантов бэнда. Также он играет и знаменитом ансамбле "Владимирские рожечники".
Как замечают сами музыканты (они, кстати, растят троих сыновей - Ивана, Семёна и Фёдора), посыл композиции простой и ясный. Обнимать и любить своих детей, независимо от возраста. Сергей и Оксана хотят, чтобы как можно больше людей - знакомых и незнакомых - стали героями будущего клипа. Они ждут ваших самых искренних семейных кадров, объятий с детьми и поцелуев, примирений после ссоры, семейных торжеств, счастливых улыбок. Присылайте ваши эпизоды клипа на песню "Обнимайте детей" на электронную почту Сергея Малёнкина и Оксаны Иващук по адресам: [email protected]
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