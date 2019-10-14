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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-glavnoe-iskrennie-emocii-vladimirskie-muzykanty-ishhut-geroev-dlya-semki-klipov.html" target="_blank">Главное - искренние эмоции. Владимирские музыканты ищут героев для съемки клипов</a> - Они ждут ваших самых искренних семейных кадров, объятий с детьми и поцелуев, примирений после ссоры, семейных торжеств, счастливых улыбок.