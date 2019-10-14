Четырехлетняя
дочь удивила Игоря Николаева. Маленькая Вероника сочинила целый мюзикл, лишь бы
не ложиться спать.
Четырехлетняя
дочь удивила Игоря Николаева. Маленькая Вероника сочинила целый мюзикл, лишь бы
не ложиться спать.
Об
этом артист рассказал в личном "Инстаграм". Игорь Николаев опубликовал видео,
на котором девочка вовсю фантазирует.
"Вероника
сочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! НА НОЧЬ ГЛЯДЯ! Лишь бы
не ложиться спать!))😂❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.
Отметим,
что в комментариях к посту за наследницу артиста вступилась певица Кристина Орбакайте.
"Главное вовремя-на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка? 😉", – написала знаменитость.
согласился с доводом коллеги по цеху. "Ты, как всегда,
права!)😘❤️😂",
– добавил артист.
Напомним,
8 октября наследнице музыканта и его супруги вокалистки Юлии Проскуряковой исполнилось
четыре. Маленькую Веронику поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Одной из первых теплые слова девочке сказала Алла Пугачева. Примадонна российской сцены поздравила Веронику, передав той привет через ее маму. "Поздравляем нашу
очаровашку!!" – написала звезда в микроблоге.