Четырехлетняя дочь удивила Игоря Николаева. Маленькая Вероника сочинила целый мюзикл, лишь бы не ложиться спать.

Четырехлетняядочь удивила Игоря Николаева. Маленькая Вероника сочинила целый мюзикл, лишь быне ложиться спать.Обэтом артист рассказал в личном "Инстаграм". Игорь Николаев опубликовал видео,на котором девочка вовсю фантазирует."Вероникасочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! НА НОЧЬ ГЛЯДЯ! Лишь быне ложиться спать!))😂❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.Отметим,что в комментариях к посту за наследницу артиста вступилась певица Кристина Орбакайте."Главное вовремя-на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка? 😉", – написала знаменитость.согласился с доводом коллеги по цеху. "Ты, как всегда,права!)😘❤️😂",– добавил артист.Напомним,8 октября наследнице музыканта и его супруги вокалистки Юлии Проскуряковой исполнилосьчетыре. Маленькую Веронику поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.Одной из первых теплые слова девочке сказала Алла Пугачева. Примадонна российской сцены поздравила Веронику, передав той привет через ее маму. "Поздравляем нашуочаровашку!!" – написала звезда в микроблоге.