В Кардиффе состоялся последний матч воскресенья, в которой сборная Уэльса в рамках группы Е на своем домашнем поле принимала команду Хорватии. Поединок не выявил победителя, завершившись ничьей. Итоговый счет 1:1.

В Кардиффе состоялся последний матч воскресенья, в которой сборная Уэльса в рамках группы "Е" на своем домашнем поле принимала команду Хорватии. Поединок не выявил победителя, завершившись ничьей. Итоговый счет 1:1.Подопечные Златко Далича смогли забить в ворота хозяев поля быстрый гол. Уже на девятой минуте хорватский нападающий Никола Влашич, выступающий за московский ЦСКА, поразил ворота валлийцев. Однако те не стушевались и в уже добавленное время к первому тайму Гарет Бэйл забил ответный гол. Больше ни те, ни другие забить в этом матче не смогли.Хорватия набрала 14 очков и продолжат возглавлять таблицу группы "Е". Следом расположились Венгрия (12), Словакия (10) Уэльс (8) и Азербайджан (1).