В китайском Гонконге протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью на станции метро. Никто не пострадал, но станции нанесен серьезный ущерб.

В китайском Гонконге протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью на станции метро. Никто не пострадал, но станции нанесен серьезный ущерб. Ранее гонконгское метро прекращало свою работу из-за массовых беспорядков. Волнения продолжаются до сих пор, но интересно, что президент США Трамп анонсировал понижение градуса в протестах на улицах Гонконга, связав свой прогноз с прогрессом на американо-китайских переговорах по взаимной торговле.Как хотите, так и понимайте. Это что, американцы подогревали протесты в Гонконге как элемент торговой войны с Китаем? По крайней мере, так у Трампа все и звучит. "Мы обсуждали проблему Гонконга с китайской делегацией, и я думаю, что она решится сама собой. Я на самом деле считаю, что эта сделка с Китаем замечательна для народа Гонконга в плане того, что происходит. Я думаю, она — позитивный фактор для Гонконга. Я следил за Гонконгом. Сейчас я вижу гораздо меньше протестующих", — заявил Трамп.По-простому. Американцы действительно занимались Гонконгом. В Китае с этим разобрались и даже назвали имена главных организаторов. В традициях местной политической лексики это "гонконгская банда четырех". Глава банды — медиамагнат Джимми Лай, владелец оппозиционной газеты "Пинго жибао". У него регулярные связи с США. Летом был принят вице-президентом Пенсом и госсекретарем Помпео. Остальная тройка — юрист Мартин Ли, Энсон Чан и Альберт Хо. У всех — крепкие связи с американцами и на высоком уровне.А гонконгские протесты получают откровенную поддержку из Вашингтона. Вот, например, слова солидарности от спикера Конгресса Нэнси Пелоси: "Жители Гонконга посылают волнующее послание миру: их мечты о свободе, справедливости и демократии никогда не будут убиты несправедливостью и запугиванием".На самом деле гонконгские протесты — это не про демократию. Это про революционный психоз с уже навязчивой идеей крушить. Крушить магазины, банки, метро и весь город. Лишь за прошлые выходные в Гонконге были разгромлены сотни магазинов и учреждений, а полицейские выпустили сотни патронов со слезоточивым газом. Всего же полиция задержала в общей сложности 2379 протестующих. И треть из них — несовершеннолетние. Более сотни — младше 16 лет.И тут, конечно, — критика: они же дети, как можно?! Но как можно детей выводить на улицы. Не правда ли, нечто знакомое? Так или иначе, а протесты все время подогревались Западом. Цель проста — спровоцировать Китай на ввод войск в Гонконг и тем самым оправдать санкции против Китая.Китай тем временем действует куда тоньше. В Гонконге как в бывшей британской колонии пока еще в силе закон о чрезвычайном положении от 1922 года. Тогда он был принят англичанами, чтобы разгонять забастовки портовых рабочих. Чрезвычайное положение позволяет аресты и задержания, депортации, цензуру, правительственный контроль и ограничения для СМИ, а также лишение собственности, не говоря уже об ограничении других гражданских прав.Чрезвычайное положение, по английскому закону, временно вводилось в ХХ веке в Гонконге лишь однажды — в 1967 году. Тогда волнения в Гонконге под влиянием китайской культурной революции были столь масштабны, что в столкновениях с полицией погиб 51 человек, раненых было сотни.Сейчас руководство Гонконга чрезвычайное положение все еще не вводит, но все же со ссылкой на него запрещает протестующим хоть как-то прятать лицо, даже за слоем краски. Наказание за нарушение запрета — до года тюрьмы или штраф эквивалентом более 3 тысяч долларов США. К концу недели задержанных протестующих с закрытыми лицами было в Гонконге уже около сотни.Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США, естественно, разволновалась и считает, что запрет "не отвечает на жалобы людей, а только усиливает озабоченности по поводу свободы выражения мнений".Ну, не лицемерие? В самих США запрещено в ходе митингов прятать лица. И еще в четырнадцати странах, включая, например, Францию и Канаду.А протесты в Гонконге действительно пойдут на спад. Семимиллионный город уже устал от революционного психоза, битого стекла и огромных финансовых потерь. Лишь за прошлую неделю ущерб от протеста составил 357 миллионов долларов.А погромы, напомним, идут там с лета. Страдают все: финансовый сектор, транспорт, торговля, общепит, туризм. Сейчас туда мало кто собирается, а ведь в прошлом году Гонконг был самым популярным мегаполисом мира — принял аж 30 миллионов туристов. В наши дни деньги бегут из Гонконга. Лишь за последние полтора месяца около ста гонконгских миллионеров обратились в Ирландию за видом на жительство по программе помощи богатым иммигрантам из Азии.