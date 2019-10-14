Уфимец Станислав Булатов подал иск в суд на продюсеров телепрограммы Битва экстрасенсов. Якобы участие в шоу испортило ему жизнь.

Уфимец Станислав Булатов подал иск в суд на продюсеров телепрограммы "Битва экстрасенсов". Якобы участие в шоу испортило ему жизнь.Экстрасенсы незаслуженно обвинили молодого человека в убийстве. Восемь лет назад на программу обратилась участница "Дома-2" Диана Изюмская . Она умоляла участников "Битвы" найти убийцу своего бывшего жениха Олега Тимофеева. Чтобы навести магов на след, она рассказала, что до встречи с ней ее возлюбленный был гомосексуалистом.Тогда экстрасенсы обвинили Булатова. Молодой человек на тот момент был участником программы. Герои шоу отметили, что якобы уфимец убивал и грабил геев, однако впоследствии эти утверждения не подтвердились. Впрочем, в глазах миллионов телезрителей Станислав так и остался жутким маньяком и гомофобом.Сам мужчина признается, что эта клевета попортила ему много крови да и в целом слава убийцы не способствует хорошей жизни. Он подал иск в Мещанский суд Москвы, однако там его отказали в проведении расследования. Теперь же Булатов попробует добиться справедливость в Мосгорсуде, издание URA.ru.Стоит отметить, что о фальсификации в шоу "Битва экстрасенсов" давно ходят самые разнообразные слухи. Так ранее стало известно, что в качестве участников продюсеры телепрограммы пытались набрать вылетевших с юмористических проектов комедиантов. О подноготной мистического проекта неоднократно высказывались его несостоявшиеся участники."К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия," – рассказывала участница КВН Наталья Краснова.