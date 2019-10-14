Важнейшее событие, которое может иметь серьезные последствия для России, Европы и мира. После того как США за последние полтора десятилетия разворошили Ближний Восток, теперь там возникли другие правила игры.

Важнейшее событие, которое может иметь серьезные последствия для России, Европы и мира. После того как США за последние полтора десятилетия разворошили Ближний Восток, теперь там возникли другие правила игры. 10 октября турецкие войска просто-напросто вторглись на север Сирии и оправдали это стремлением создать зону безопасности у своих южных границ.Все возражения Эрдоган отметает. Сирия протестует, но пока ничего не может поделать. Да и для Сирии, если объективно, турецкое вторжение не однозначно плохо. Европа протестует, но Эрдоган вправе обвинить Старый Свет в лицемерии и вообще не готов церемониться хоть с кем-то в Евросоюзе. Впрочем, как и с Трампом. Россия не торопится с оценками и призывает к диалогу, хотя нельзя сказать, что для нас все происходящее там уж так приятно.Каждый день турецкой операции "Родник мира" — так Анкара называет свое вторжение в Сирию — приносит новые жертвы. В городе Камышлы не менее 7 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны турецких сил. Там же был убит ребенок, об этом сообщает сирийское государственное информагентство "САНА". А в результате огня турецкой артиллерии в окрестностях этого города погибли 8 гражданских, среди них — трое детей, более 10 человек получили ранения.В ООН сообщают, что с 9 октября более 100 тысяч жителей покинули свои дома на севере Арабской Республики. Впрочем, у Анкары своя статистика: по данным оборонного ведомства Турции, более 400 членов курдских формирований погибли за время "мирной" операции. Вооруженные силы Турции потеряли в разы меньше. Правда, никто не озвучивает потери среди боевиков протурецких отрядов сирийской оппозиции — они действуют совместно с военными.Стоит заметить, что чем дольше длиться операция, тем меньше аргументов у внешнеполитического ведомства Турции. А тут еще как нарочно в районе Кобани под огонь турецкой артиллерии угодили американские военные специалисты. Никто из них не пострадал. И вот уже официальный представитель Пентагона распространил заявление, в котором сдержанно, но довольно жестко США призывает союзника по НАТО действовать аккуратнее.А сам американский президент продолжает делать все возможное, чтобы сохранить лицо, — чем не повод лишний раз напомнить о мифической победе над террористами псевдохалифата и отвлечь внимание от своеобразного отношения к союзникам. А еще покопаться в истории, чтобы лишний раз обидеться на курдов."Курды не помогали нам при высадке в Нормандии. И мы потратили огромное количество денег, чтобы им помочь", — сказал Трамп.С самого начала военной операции турецкие военные наносят огневые удары по объектам курдских вооруженных формирований. Мирные жители бегут из зоны боевых действий. Курды говорят о том, что будут яростно оборонятся. Но это, скорее, — такое заклинание для внутреннего пользования. Эффективно противостоять турецким Вооруженным силам, которых поддерживают отряды боевиков сирийской оппозиции, курды вряд ли смогут. И лидеры курдских формирований сами это признают.Эрдогана, конечно, призывают к тому, чтобы прекратить операцию. Но если турецкий президент уже начал, то вряд ли остановится: на все призывы Европы прекратить "нести мир" на север Сирии турецкий президент ответил стандартной угрозой — открыть окно в Европу.Курды говорят о том, что в результате действий Анкары могут сбежать пленные террористы ИГИЛ (запрещено в РФ).Тем временем на фоне боевых действий турецкой армии резко обостряется гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Это фиксируют в российском Центре по примирения враждующих сторон. Сейчас в городах Камышлы, Хасака и близлежащих населенных пунктах "скопились свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий".Большая часть районов Эль-Хасаки находится под контролем местных органов самоуправления, поддерживаемых США и их партнерами по международной коалиции. В ряде населенных пунктов прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.