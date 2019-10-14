Исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети душераздирающим видео со своей бабушкой. Наташа Королева убита тем, что не может съездить на могилу родственницы и помянуть ее в кругу семьи из-за запрета на въезд в Незалежную.

Исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети душераздирающим видеосо своей бабушкой. Наташа Королева убита тем, что не может съездить на могилу родственницы и помянуть ее в кругу семьи из-за запрета на въездв Незалежную.Певицапопросила президента Украины помочь ей вернуться на родину. 14 октября Наташа Королева вспомнила свою покойнуюбабушку, у которой в этот день были именины.Певица выложила ролик,который был снят за неделю до кончины пожилой женщины. "Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мнезакрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливостидостучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей елеуговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало", – написала звезда.Наташа Королева подчеркнула, что она, как исполнительница,олицетворяет колорит и темперамент Украины и никогда не чуралась своегопроисхождения. Ей непонятно, почему ее песни вдруг стали запретными дляее родины.Артистка призналась, что направила письмо на имянынешнего президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить ей запретна въезд в страну. При этом Наташа Королева отметила, что бывший актер долженпонимать всю абсурдность сложившейся ситуации на примере сериала "Сваты".