Комик принял участие в новом проекте, провокационное фото со съемок которого опубликовал его друг и коллега Гарик Мартиросян. Россияне решили, что Михаил Галустян из-за снимка может получить нагоняй от супруги.

Комик принял участие в новом проекте,провокационное фото со съемок которого опубликовал его друг и коллегаГарик Мартиросян. Россияне решили, что Михаил Галустян из-за снимка может получитьнагоняй от супруги.Продюсерпредставил зрителям нового персонажа, которого сыграл Михаил Галустян. КадрМартиросян разместил в "Инстаграм". "Совсемуже скоро новая песня от Super Жорика! В новом, никем ещене примененном стиле Electro Кавказ! Все будут в шоке!", —пообещал он в подписи к посту.На фотоМихаил Галустян позирует в обществе четырех длинноногих моделей с яркиммакияжем. Примечательно, что вся труппа на фото одета в леопардовойрасцветке. Манекенщицы нарядились в длинные вечерние платья, а артиств рубашку, смокинг и даже туфли с леопардовым принтом.Поклонниковпозабавил опубликованный снимок. Фанаты юмористов тут же принялись шутитьпо поводу необычного наряда Михаила Галустяна и красоток. Многиеподписчики отметили – комику нужно быть осторожнее, выбирая съемки дляучастия: с такими сексуальными партнершами его однажды могут выгнать издома.Материал дополняется