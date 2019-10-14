Комик принял участие в новом проекте,
провокационное фото со съемок которого опубликовал его друг и коллега
Гарик Мартиросян. Россияне решили, что Михаил Галустян из-за снимка может получить
нагоняй от супруги.
Комик принял участие в новом проекте,
провокационное фото со съемок которого опубликовал его друг и коллега
Гарик Мартиросян. Россияне решили, что Михаил Галустян из-за снимка может получить
нагоняй от супруги.
Продюсер
представил зрителям нового персонажа, которого сыграл Михаил Галустян. Кадр
Мартиросян разместил в "Инстаграм". "Совсем
уже скоро новая песня от Super Жорика! В новом, никем еще
не примененном стиле Electro Кавказ! Все будут в шоке!", —
пообещал он в подписи к посту.
На фото
Михаил Галустян позирует в обществе четырех длинноногих моделей с ярким
макияжем. Примечательно, что вся труппа на фото одета в леопардовой
расцветке. Манекенщицы нарядились в длинные вечерние платья, а артист
в рубашку, смокинг и даже туфли с леопардовым принтом.
Поклонников
позабавил опубликованный снимок. Фанаты юмористов тут же принялись шутить
по поводу необычного наряда Михаила Галустяна и красоток. Многие
подписчики отметили – комику нужно быть осторожнее, выбирая съемки для
участия: с такими сексуальными партнершами его однажды могут выгнать из
дома.
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