Американская модель Кайли Дженнер недавно впервые стала мамой. Девушка наслаждается новым статусом.

Американская модель Кайли Дженнер недавно впервые стала мамой. Девушка наслаждается новым статусом.Недавно она решила дать поклонникам возможность узнать побольше о ней и ее малышке – девочке Сторми.Звезда активно отвечала на вопросы фолловеров на своей странице в социальной сети Instagram.Одна из поклонниц спросила у светской львицы о наличии растяжек после беременности. Кайли призналась, что ей, как и многим другим, не удалось избежать этой участи. Более того, рубцы появились почти на всем ее теле.Но несмотря ни на что, Дженнер не собирается от них избавляться. Естественно, бизнесвумен может позволить себе сделать лазерное удаление. Но все дело в том, что она воспринимает растяжки как подарок от дочери."Я не смогла избавиться от них. Я просто приняла их как маленький подарок от моей Сторми", – призналась знаменитость.Отметим, Кайли родила малышку 1 февраля прошлого года. Отцом дочери модели стал рэпер Трэвис Скотт. Но недавно появилась информация, что молодые люди расстались. Причина такого внезапного разрыва пока неизвестна.