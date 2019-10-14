Бегунья из Кении Бриджид Косгей выиграла Чикагский марафон. При этом африканка установила новый мировой рекорд.

Бегунья из Кении Бриджид Косгей выиграла Чикагский марафон. При этом африканка установила новый мировой рекорд.Бриджид преодолела 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 4 секунды. Это на 1 минуту 21 секунду превышает прежнее достижение, принадлежавшее британке Поле Редклифф. Рекорд Редклифф продержался 16 лет. На втором и третьем местах эфиопки Абабель Йешанех (2:20.51) и Гелете Бурка (2:20.55)Результат Косгей будет засчитан, как мировой рекорд. В отличие от достижения ее соотечественника Элиуда Кипчоге, установленного накануне. Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за 2 часа — 1 час 59 минут и 40 секунд. Однако Венский марафон не является официальным.