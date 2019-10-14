Сборная России по керлингу одержала вторую победу на чемпионате мира среди смешанных команд, проходящем в шотландском Абердине. В матче второго тура российские керлингисты крупно обыграли Австрию. Встреча завершилась со счетом 11:2 в пользу россиян.

Сборная России по керлингу одержала вторую победу на чемпионате мира среди смешанных команд, проходящем в шотландском Абердине. В матче второго тура российские керлингисты крупно обыграли Австрию. Встреча завершилась со счетом 11:2 в пользу россиян.В составе сборной России в матче против австрийцев сыграли скип Александр Еремин, Анастасия Москалева, Дарья Морозова и Даниил Горячев. Следующим соперником российской команды станет сборная Кореи. Матч состоится 14 октября.Напомним, что накануне россияне одержали победу в стартовом поединке над Швейцарией.